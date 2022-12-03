Туристов в Уват будут заманивать рыбалкой, медведями и историями

В Уватском районе будут развивать туризм. Фото: Google Карты

В Уватском районе Тюменской области очень серьезно восприняли слова Александра Моора о том, что всем районам области пора развивать свои туристические бренды. Слова губернатора о том, что Уват может стать столицей бурого медведя, стали определяющими. Но на медведях при разработке туристических маршрутов здесь останавливаться не собираются.

- Мы понимаем, что первое, с чем сейчас ассоциируется Уватский район для путешественников - это огромный лесной массив и связанное с ним времяпрепровождение, - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Охота и рыбалка - это то, с чем ассоциируется район уже многие годы. В то же время у нас есть чем заинтересовать и любителей истории. Частично на ней будет основан наш новый туристический маршрут.

По мнению главы района даже не все местные жители богатых страницах уватской истории. В новый туристический маршрут обязательно будет включена Кошелевская гора, на которой расположены раскопки Кошелевского городища.

Уватский краевед Валентин Поспелов считает, что на этом месте располагалась столица Назымского княжества. Городище существовало в VIII — XVI веках.

- Это было первое хантыйское укрепленное поселение, которое было взято штурмом казаками атамана Ермака во время похода на север. В 1982 году на этом месте производились археологические раскопки, которые показали большое количество обломков керамики и предметов быта. Вполне возможно эта земля хранит ещё немало тайн, - рассказывает Валентин Поспелов.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что Александр Моор призвал районы области развивать внутренний туризм и равняться на Ялуторовский блин, как бренд федерального масштаба.