Александр Моор призвал равняться на Ялуторовский блин и создавать новые тюменские бренды

Ялуторовский блин - бренд федерального масштаба Фото: Андрей Новиков

Многократно вышедший комом Ялуторовский блин, о котором слышали далеко за пределами Тюменской области, давно стал брендом. Это произошло еще до того, как в 2020 году еще впервые смогли удачно перевернуть. Об этом губернатор Тюменской области сказал в своем послании к депутатам Тюменской областной думы в четверг, 24 ноября.

Теперь по мнению губернатора Ялуторовск должен стать блинной столицей.

- Думаю, в этом зале нет человека, который бы не знал о ялуторовском блине. Думаю, что Ялуторовск может стать блинной столицей если не России, то Сибири, — сказал Моор на выступлении в областной Думе.

В качестве других перспективных вариантов брендирования Александр Моор привел в пример Ярковский район, который должен ассоциироваться с Григорием Распутиным, родившимся в селе Покровском. Уватский район мог бы стать «столицей бурого медведя».

- То, что интересно, притягивает внимание потребителя, это потенциальные деньги и рабочие места, которые нам так нужны. Самый ценный актив мировой экономики — это бренды, побуждающие местный бизнес создавать самые неожиданные продукты. Поэтому каждая территория должна найти свое уникальное лицо, - сказал Александр Моор.

Губернатор поручил главам муниципальных образований заняться развитием собственных брендов.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, как в Ялуторовске впервые сумели перевернуть блин на масленицу 2020 года.