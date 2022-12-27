В Тюмени снесли аварийный дом на улице Сахалинской

В Тюмени снесли еще один аварийный дом. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с начала года снесли 113 аварийных домов, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. В доме № 23 на улице Сахалинской проживали 12 семей. Пять из них, занимавшие муниципальные жилые помещения, переехали в новые квартиры с чистовым ремонтом. Еще за семь квартир семьям выплатят деньги.

– Администрация Тюмени продолжает расселение жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по региональной адресной программе, утверждённой распоряжением правительства Тюменской области в 2019 году, – пояснила Елена Филимонова, заместитель директора Тюменского городского имущественного казначейства.

Почти полвека по адресу: ул. Сахалинская, 23, находился многоквартирный дом. Теперь там вместо жильцов хозяйничает экскаватор: идут работы по обрушению строительных конструкций здания. Это один из немногих случаев, когда «ломать – значит строить».

После того как будет вывезен строительный мусор, территорию приведут в порядок, словно вернут в 1970-е – время, когда дом только собирались строить.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что недавно с такой же скоростью снесли аварийный дом на улице Минской.