В Тюменском центре нейрохирургии лечат пациентов из Казахстана и Монголии

В Тюменской центре нейрохирургии подвели итоги года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменском центре нейрохирургии за 11 лет провели 40 684 операции. Возраст пациентов – от 0 до 90 лет. Специалисты из 40 стран мира побывали в центре в рамках обмена опытом. На лечение в центр направлены пациенты из 66 регионов России, а также из Таджикистана, Киргизии, Монголии, Казахстана, Узбекистана. В 2018 году Альберт Суфианов успешно провел внутриутробную операцию.

Первая операция в ФЦН состоялась 25 апреля 2011 года.

В 2022 году здесь провели 14 683 консультации и 3 792 операции, в том числе 582 детских (3 пациента были младше 1 месяца). 920 операций из общего числа провел лично главный врач Альберт Суфианов.

Благодаря правительству Тюменской области и при личном участии губернатора Александра Моора в центр поступило хирургическое нейронавигационное оборудование.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что в Тюменской области разработали самый легкий пинцет в мировой нейрохирургии, который весит всего 18 граммов и значительно превосходит американские и европейские инструменты по всем параметрам.