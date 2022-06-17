Фото: скриншот из видео

В Тюменской области разработали самый легкий пинцет в мировой нейрохирургии. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, он весит всего 18 граммов и необычайно прост в использовании.

Кстати, Киргизия и Узбекистан уже закупили инструмент в свои медицинские центры.

По словам главного врача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова, раньше тюменские медики пользовались американскими и европейскими инструментами, которые оставляли желать лучшего. Во-первых, они тяжелые, а во-вторых, пригорают во время работы. И это самый неприятный момент.

– Наш пинцет нисколько не уступает зарубежным аналогам. Наоборот, в ряде случаев он обладает лучшими характеристиками в сравнении с ведущими компаниями, – отметил нейрохирург.

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