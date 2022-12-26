Тюменские певцы выступят в рождественском выпуске «Поля чудес»

Тюменцы выступят на "Поле чудес". Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Тюменский коллектив «Элегия» украсит праздничный выпуск «Поля чудес». Артисты исполнят песню Юрия Игнатова «Молодая Тюмень».

Коллектив существует на базе тюменского Дома культуры «Поиск» уже 20 лет и за это время завоевал много наград различного уровня.

– В этом году мы отметили юбилей, и приглашение выступить на «Поле чудес» стало для нас настоящим подарком. На программу прошел муж нашей участницы Алексей Лепокуров, мы приехали вместе с ним. Очень рады, что нам выдалась возможность выступить в рождественском выпуске «Поля чудес», и благодарны всем, кто нас поддержал, – рассказала руководитель коллектива Светлана Вожакова.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о коллективах «Сибирь» и «Горлица», которые существуют уже около 40 лет.