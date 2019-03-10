Прославленные творческие коллективы Тюменского района отмечают юбилеи

Прославленные творческие коллективы Тюменского района – два хора русской песни в этом году отмечают юбилеи. «Сибири» и «Горлице» – 40 и 35. У обоих коллективов - юный возраст, но участники солидного возраста, их исполнение песен отличается особой душевностью, в каждое спетое слово вкладываются чувства, отпечаток жизненного опыта.

История хора русской песни "Сибирь" из Боровского началась в 1979 году. Именно в это время состоялась первая репетиция творческого коллектива, который уже спустя два месяца начал концертную деятельность на сцене Дворца культуры посёлка. А в 1985 году хор получил звание народного.

Сегодня «Сибирь» - один из самых ярких коллективов не только поселке Боровский, всего

Тюменского района и области, но и России. Коллектив известен как энтузиаст, продолжающий и развивающий лучшие традиции народного песенного искусства.

Богатый репертуар «Сибири» состоит из песен советских и российских композиторов, авторов Тюменской области, а также народных песен, записанных музыкантами в творческих поездках по городам России. Все вокальные композиции созданы самими исполнителями, а музыка к ним написана заслуженным работником культуры РФ Владимиром Костылевым, который является бессменным художественным руководителем хора с момента его образования.

Вот уже 40 лет коллектив живёт плодотворной творческой жизнью и дарит зрителям подлинное наслаждение животворной чистотой народной песни. Именинник помладше – хор «Горлица» Новотарманского сельского клуба. Ему в этом году – 35. Он создан в апреле 1984 года по инициативе Людмилы Меншиковой, которая бессменно руководила коллективом 30 лет. Агаповна – так уважительно называют её артисты.

Первой в репертуаре «Горлицы» появилась русская народная песня "Посею лебеду". С нее

начинали все концерты. Ещё популярной была "Белолица, круглолица"… Мужская группа хора выходила на "ура" с песней "Солдатушки, бравы ребятушки", а женская вокальная группа – с песнями «Зашумела во бору сосёнка», и «Шёл со службы казак молодой».

Сегодня руководит "Горлицей" и аккомпанирует на баяне Владимир Ботин. В репертуаре артистов - около 1000 песен. Нынешнее число постоянных участников – 18 человек, и это уже не многочисленный хор, которым он был когда-то, а, скорее, вокальная группа. Средний возраст участников – около 65 лет. Но хор живёт, сохраняет заложенные традиции, радуя земляков любимыми песнями.