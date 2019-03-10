2019-03-10T09:40:59+03:00
Звезды

Прославленные творческие коллективы Тюменского района отмечают юбилеи

«Сибири» и «Горлице» – 40 и 35
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Прославленные творческие коллективы Тюменского района отмечают юбилеиПрославленные творческие коллективы Тюменского района отмечают юбилеиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прославленные творческие коллективы Тюменского района – два хора русской песни в этом году отмечают юбилеи. «Сибири» и «Горлице» – 40 и 35. У обоих коллективов - юный возраст, но участники солидного возраста, их исполнение песен отличается особой душевностью, в каждое спетое слово вкладываются чувства, отпечаток жизненного опыта.

История хора русской песни "Сибирь" из Боровского началась в 1979 году. Именно в это время состоялась первая репетиция творческого коллектива, который уже спустя два месяца начал концертную деятельность на сцене Дворца культуры посёлка. А в 1985 году хор получил звание народного.

Сегодня «Сибирь» - один из самых ярких коллективов не только поселке Боровский, всего

Тюменского района и области, но и России. Коллектив известен как энтузиаст, продолжающий и развивающий лучшие традиции народного песенного искусства.

Богатый репертуар «Сибири» состоит из песен советских и российских композиторов, авторов Тюменской области, а также народных песен, записанных музыкантами в творческих поездках по городам России. Все вокальные композиции созданы самими исполнителями, а музыка к ним написана заслуженным работником культуры РФ Владимиром Костылевым, который является бессменным художественным руководителем хора с момента его образования.

Вот уже 40 лет коллектив живёт плодотворной творческой жизнью и дарит зрителям подлинное наслаждение животворной чистотой народной песни. Именинник помладше – хор «Горлица» Новотарманского сельского клуба. Ему в этом году – 35. Он создан в апреле 1984 года по инициативе Людмилы Меншиковой, которая бессменно руководила коллективом 30 лет. Агаповна – так уважительно называют её артисты.

Первой в репертуаре «Горлицы» появилась русская народная песня "Посею лебеду". С нее

начинали все концерты. Ещё популярной была "Белолица, круглолица"… Мужская группа хора выходила на "ура" с песней "Солдатушки, бравы ребятушки", а женская вокальная группа – с песнями «Зашумела во бору сосёнка», и «Шёл со службы казак молодой».

Сегодня руководит "Горлицей" и аккомпанирует на баяне Владимир Ботин. В репертуаре артистов - около 1000 песен. Нынешнее число постоянных участников – 18 человек, и это уже не многочисленный хор, которым он был когда-то, а, скорее, вокальная группа. Средний возраст участников – около 65 лет. Но хор живёт, сохраняет заложенные традиции, радуя земляков любимыми песнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Олдтаймер-Галерея» представит уникальную экспозицию старинных автомобилей и антиквариата в Москве
28-я выставка состоится в Конгрессно-Выставочном Центре «Сокольники» с 7 по 10 марта 2019 года. На этот раз экспозиция займёт сразу три павильона, её общая площадь превысит 10.000 кв. метров
Новости 24
Стали известны имена победителей конкурса «Педагогический калейдоскоп-2019»
Тюменцев приглашают на показ фильма «Крым. Путь на Родину»
В Тюмени прошёл мастер-класс на тему: «Бизнес и социальные сети»
Работников учреждений культуры Тюменского района приучают к зарядке
В тюменской МСЧ «Нефтяник» появилась новая трёхмерная чудо-техника
Тобольские студенты покажут свои творческие номера
Погода в Тюмени 10 марта: облачно и небольшой снег
Тюменцы могут поддержать Лучший город Земли в национальном интернет-конкурсе
Тюменские мамы в декрете учатся на бухгалтеров, делопроизводителей и кадровиков
Тюменские стихоплёты могут поучаствовать в Межрегиональном поэтическом фестивале
У здания Тюменской филармонии появится новый цветочный арт-объект
В Москве презентуют туристический потенциал Тюменской области