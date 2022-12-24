В Тюменской области три музея получили современное оборудование

Фото: Музей "Городская управа", Ишим.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер рассказала о том, что в 2022 году три муниципальных музея оснастили современным оборудованием на сумму 3,6 млн рублей.

Один миллион выделили из федерального бюджета, остальные из бюджета области.

Новая техника позволила расширить спектр услуг по экспозициям музеев. Вполне вероятно, что лидер продаж билетов по «Пушкинской карте» Ишимский музейный комплекс «Городская управа» теперь примет еще больше посетителей.

Новое оборудование получили Заводоуковский краеведческий музей и краеведческий музей Уватского района "Легенды седого Иртыша".

- Это своевременный перезапуск музеев, находящихся вдали от регионального центра. Новая техника позволила, например, Ишимскому музейному комплексу расширить спектр услуг по экспозициям. Они приобрели тач-стол, который дает возможность посетителям более глубоко в игровой форме посмотреть на исторические факты, – передает слова Елена Майер «Тюменская линия».

Для Заводоуковского краеведческого музея приобрели аудиогид. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут прослушать информацию об экспонатах. В музее "Легенды седого Иртыша" хранение экспонатов теперь обеспечено в соответствии с действующим законодательством. По словам Елены Майер, раньше у них такой возможности не было.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что в тюменском ЦУМе начнет работу Музей торговли - с вещами советской эпохи и ценниками того времени.