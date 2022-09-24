В тюменском ЦУМе начнет работу Музей торговли - с вещами советской эпохи и ценниками того времени

Фото: https://vk.com/tsum72

Музей торговли начнет работу осенью 2022 года в тюменском ЦУМе. По данным департамента потребительского рынка администрации Тюмени, на экспозиции расскажут, как и чем торговали в регионе на протяжении нескольких веков.

По словам гендиректора ЦУМа Юлии Глазуновой, открытие музея произойдет в год 75-летия старейшего торгового предприятия региона. Сейчас в торговых центрах появляется все больше общественных пространств.

- Мы выбрали музейную тему, и в этом отношении продолжаем развиваться. Сейчас у нас образуется целый музейный кластер. Помимо музея Тюменской торговли, продолжает работу музей оружия, который уже вошёл в туристические маршруты, - отметила Юлия Глазунова.

Она подчеркнула, что экспозицию частично формировали за счет советских вещей из разных хранилищ. Что-то приносили тюменцы, что-то – музейные работники. По словам Юлии, для создания музея специалисты постарались узнать, сколько стоили вещи на момент покупки, чтобы рядом с экспонатами поставить ценники.