В Тюменской области прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, где погибли 4 человека

В ДТП под Тюменью погибли 4 человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области прокурор Владимир Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Уватском районе.

Днём 23 декабря 2022 года на 376 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Уватском районе водитель автомобиля «HYUNDAI ELANTRA» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом «Вольво FN 6х2».

В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, один из которых 15-летний подросток, погибли на месте, четвертый пассажир находится в реанимации.

23 декабря следственный отдел ОМВД по Уватскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Уватского района установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Виновного по части 5 статьи 264 УК РФ могли бы приговорить к принудительным работам на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

О том, кто может быть обвиняемым по данному делу, в прокуратуре области не сообщили.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что днём 23 декабря в Тюменской области всего за один час в ДТП погибли 5 человек.