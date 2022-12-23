В Тюменской области в новогоднюю ночь будут работать 1 500 медиков

В Тюмени рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние выходные.
Фото: Предоставлено "КП"
В Тюменской области поликлиники будут работать в обычном режиме до 30 декабря. 31 декабря рабочий день сократят на 1 час.
Выходные дни – 1 и 7 января. Со 2 по 6 января прием пациентов будут вести дежурные врачи с 9.00 до 16.00, 8 января – с 9.00 до 12.00.
А уже 9 января все поликлиники Тюменской области вернутся к работе в обычном режиме.
График работы в новогодние выходные.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
График работы в новогодние выходные.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
График работы в новогодние выходные.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
График работы в новогодние выходные.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Неотложную помощь в поликлиниках будут оказывать круглосуточно.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у тюменцев появилась возможность прикрепиться к поликлинике онлайн.