В Тюменской области в новогоднюю ночь будут работать 1 500 медиков

В Тюмени рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние выходные. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области поликлиники будут работать в обычном режиме до 30 декабря. 31 декабря рабочий день сократят на 1 час.

Выходные дни – 1 и 7 января. Со 2 по 6 января прием пациентов будут вести дежурные врачи с 9.00 до 16.00, 8 января – с 9.00 до 12.00.

А уже 9 января все поликлиники Тюменской области вернутся к работе в обычном режиме.

График работы в новогодние выходные. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

График работы в новогодние выходные. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

График работы в новогодние выходные. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

График работы в новогодние выходные. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Неотложную помощь в поликлиниках будут оказывать круглосуточно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у тюменцев появилась возможность прикрепиться к поликлинике онлайн.