У тюменцев появилась возможность прикрепиться к поликлинике онлайн. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

У тюменцев появилась возможность прикрепиться к поликлинике онлайн. Сервис был запущен 29 июня, им уже воспользовались более 200 человек.

– Выбрать медицинскую организацию можно через компьютер или мобильный телефон. Для этого нужно зайти на портал «Госуслуги», выбрать опцию «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта и полиса ОМС, указать телефон, адрес и почту, после чего выбрать подходящее медучреждение, – рассказали в информационном портале правительства региона.

Если вы хотите сменить поликлинику, то нужно сделать все то же самое. Только делать это можно не чаще одного раза в год, если только вы не переезжаете или страховая компания ликвидировалась.

Учреждение сменится за 7 – 10 дней. Кстати, забирать медицинскую карту не нужно: обмен картами происходит без участия пациента. Отметим, что при прикреплении к поликлинике не по месту проживания организация может отказать, если она переполнена.