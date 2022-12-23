Вылетевший из Тобольска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Ремезов

Самолет, вылетевший из Тобольска, вернулся в аэропорт "Ремезов".

Самолет казанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» вылетел из Тобольска в 9.00 по московскому времени. Однако уже через 10 минут он вернулся в аэропорт Ремезов, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Капитан воздушного судна доложил о проблемах с закрылками.

По данным канала Aviaincident, это самолет CRJ-200, произведенный канадской компанией Bombardier, который совершал рейс UVT616.

Утром 23 декабря из-за неисправности генератора вернулся в аэропорт самолет, который не смог вылететь по маршруту Сочи – Тюмень. Он не смог взлететь вовремя по техническим причинам, но задержка составила менее часа. У самолета диагностировали неисправность генератора.

Это был самолет А321/М, с бортовым номером «RA-73324», рейс NWS509 Сочи (Адлер) – Тюмень. Эксплуатант – АО «Авиакомпания «Северный ветер».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что вылетевший 25 ноября из Тюмени в Талакан самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт. Командир воздушного судна принял решение о возврате в Тюмень.