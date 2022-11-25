Вылетевший из Тюмени самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт

Самолёт развернули в небе над Тюменской областью. Фото с сайта авиакомпании "Ютэйр".

Вылетевший ночью в пятницу, 25 ноября, из аэропорта Рощино в Талакан самолет через 48 минут после начала полёта развернули назад. Командир воздушного судна принял решение о возврате в Тюмень из-за отказа генератора. Аварийное положение при этом не объявляли. Решение о возврате в аэропорт вылета приняли в 3.18 по местному времени.

Полёты до аэропорта Талакан, обслуживающего Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение, осуществляет Boeing Boeing 737-500 (бортовой номер RA-73045), построенный в 1997 году. С января 2022 году его эксплуатирует авиакомпания «Ютэйр». Максимальное количество пассажиров на борту – 126.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала об инциденте с самолётом, следовавшим из Сочи в Тюмень. Рейс развернули в небе из-за неисправности стабилизатора высоты.