В Тюмени мужчину подозревают в убийстве собутыльника

В Тюмени мужчину подозревают в убийстве. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени вечером 21 декабря был убит 59-летний местный житель. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

– По версии следствия, в вечернее время 21 декабря 2022 года в частном доме на улице Ставропольской в городе Тюмени во время распития спиртных напитков между 39-летним обвиняемым и его 59-летним знакомым произошел конфликт. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по голове пострадавшего. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался, – сообщили в пресс-службе следственного управления СКР России по Тюменской области.

Подозреваемого отправили под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в Тюмени будут судить 35-летнего свердловчанина, который застрелил подчиненного и утопил тело в болоте. Чтобы избавиться от тела, подозреваемый обвязал убитого бельевой веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото, а затем уехал из Тюменской области.