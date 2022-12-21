В Тюмени будут судить 35-летнего свердловчанина, который застрелил подчиненного и утопил тело в болоте

В Вагайском районе мужчина застрелил подчиненного, а затем утопил тело на болоте. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области в суд направлено дело об убийстве местного жителя. Тело мужчины нашли в августе 2022 года на болоте в Вагайском районе.

По версии следствия, в конце июля 2022 года недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от кустарников и деревьев между ранее судимыми бригадиром и рабочим произошел конфликт. Бригадир выстрелил в подчиненного из охотничьего обреза. От полученного огнестрельного ранения последний скончался на месте. Чтобы избавиться от тела, 35-летний свердловчанин обвязал убитого бельевой веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото, а затем уехал из Тюменской области.

Тело на болоте обнаружил рыбак. Следователи СКР задержали подозреваемого в городе Нижние Серьги Свердловской области в собственном доме.

В ходе допроса мужчина рассказал следователю подробности убийства.

Следственным отделом по городу Тобольску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По ч. 1 ст. 105 УК РФ мужчину могут осудить на срок до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в областном центре к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который напился и убил коллегу.