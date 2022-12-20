В Тюмени вынесли приговор мужчине, который напился и убил коллегу

В Тюмени осудили мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги

В Тюмени к 9 годам лишения свободы приговорили Николая З., который в феврале 2022 года убил своего коллегу в гостинице «Лайнер».

В ночь на 27 февраля мужчина распивал спиртные напитки в комнате гостиницы «Лайнер». Затем он решил зайти в комнату к своему коллеге, чтобы разобраться в ранее возникшем у них конфликте. Нормального разговора не получилось, коллега стал вести себя агрессивно. Мужчины подрались. Николай З. избил коллегу руками, ногами и стулом с металлическими ножками. Удары наносил по голове коллеги. Вскоре Николай понял, что знакомый лежит и не шевелится. Он проверил пульс и понял, что убил его.

Подсудимый вину полностью признал. Гражданин по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы тоже положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, ранее не судим. У Николая З. на иждивении трое малолетних детей.

Родственники погибшего заявили иск о моральном вреде в размере 1 500 000 рублей каждому (жене и детям).

Суд приговорил Николая З. к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гражданский иск суд удовлетворил частично. В пользу каждого родственника погибшего взыскали 1 000 000 рублей.

Приговор обжалован адвокатом осужденного.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Ярковском районе мужчину задержали по подозрению в убийстве пожилой сожительницы.