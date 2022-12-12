В Тюменской области мужчину обвиняют в убийстве сожительницы

В Тюменской области мужчина убил сожительницу. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области задержали 42-летнего жителя села Южаково Ярковского района. Мужчину обвиняют в убийстве 65-летней сожительницы.

По версии следствия, в ночь на 7 декабря 2022 года в квартире дома, расположенного на улице Центральной в селе Южаково Ярковского района, во время распития спиртных напитков между 42-летним обвиняемым и его 65-летней сожительницей произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес последней удар кулаком в область лица, отчего потерпевшая упала и ударилась головой. Через некоторое время женщина скончалась.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области обвиняет мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В следственном управлении сообщили, что в ходе допроса мужчина дал признательные показания, его заключили под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как тюменка зверски изрезала подругу кухонным ножом. Она нанесла потерпевшей 50 ножевых ранений.