В Тюмени женщину, которая зверски изрезала подругу кухонным ножом, отправят под суд Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, которая обвиняется в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, вечером 24 июля 2022 года обвиняемая пила алкоголь вместе со своей 38-летней знакомой в квартире на ул. 30 лет Победы. Во время застолья женщины вдруг начали ругаться. Пьяная на тот момент обвиняемая разозлилась, схватила нож и 50 раз пырнула ножом подругу в разные части тела, после чего благополучно скрылась с места преступления.

Женщина скончалась на месте преступления, а подозреваемую в убийстве задержали на следующий день.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени супруги убили подругу и выбросили тело в мусорный бак. Труп нашли на мусороперерабатывающем заводе.