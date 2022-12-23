Тюменский технопарк поддержит 8 проектов из различных городов

В Тюменском технопарке новые резиденты. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

8 разработок станут новыми проектами тюменского технопарка. Всего экспертный совет рассмотрел 10 разработок отраслей нефтесервиса, медицины и IT. Специалисты одобрили проекты из Тюмени, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и даже Москвы.

– Ранее, благодаря поддержке технопарка, мы уже получили статус участника Сколково и грант Фонда содействия инновациям, сейчас планируем воспользоваться иными мерами поддержки, – рассказал руководитель компании «Альянс+» Станислав Медведев, новый резидент технопарка.

На сегодня резидентами тюменского технопарка являются более 70 компаний региона.

Технопарк предлагает для резидентов тендерное сопровождение, юридическое сопровождение инвестиционных сделок, консалтинг по мерам поддержки, услуги центра промышленного дизайна и инжиниринга и др.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, о том, что на Лесобазе возведут самый большой в России промышленный технопарк. В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей, деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.