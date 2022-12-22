Тюменцы проведут новогодние праздники в ОАЭ, Турции и Казахстане

Тюменцы планируют провести новогодние выходные в странах Азии.

Среди тюменцев, которые планируют провести новогодние выходные в других странах, наиболее популярны странах Азии. Среди туристических направлений на Новый год лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Израиль и Казахстан.

Средняя стоимость авиабилета из Тюмени в Дубай составляет 92 900 рублей, в Стамбул – 66 100, Пхукет – 145 700, Тель-Авив – 79 100. Дешевле всего стоит авиаперелёт до столицы Казахстана Астаны – 21 900 рублей. Кстати, билет на автобус из Тюмени в Астану на 31 декабря стоит всего 3 127 рублей. Переезд займет 19 часов. Правда, автобус в новогоднюю ночь будет в дороге.

На внутрироссийских направлениях у тюменцев остаются популярными Москва (13 600 рублей за авиабилет), Санкт-Петербург (13 100 рублей), Сочи (19 600 рублей), Минеральные Воды (22 300 рублей) и Махачкала (17 527 рублей).

– Поездка по России у жителей Тюмени в среднем продлится 8 дней, путешествие за границу – 11 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 16 300. Цена аналогичного перелёта за границу – 53 500 . Средняя стоимость ночи в отеле по России – 5 460, за границей – 5 700, – рассказали специалисты.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, в каких необычных местах отмечали тюменцы Новый год.