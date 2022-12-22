В Тюмени проверяют наполняемость транспорта в утренние часы

В Тюмени транспортники занялись мониторингом маршрута №31. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Изучением наполняемости маршрута №31 в Тюмени занялись транспортники.

- Мы находим точки, где наблюдается большая загруженность. Особое внимание уделяем сигналам от жителей города, – пояснил главный специалист управления по транспорту департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Илья Авладеев.

Для того чтобы иметь полную картину по маршруту № 31, мониторинг проводят на разных остановках и в разное время. Для изучения выбраны утренние и вечерние часы пик. С 6 до 9:30 специалисты отслеживали наполняемость автобусов на остановке «Колледж водного транспорта» в сторону центра города. Вечером 16:30 до 19:30 собирали данные на остановке «улица Циолковского» (отправление в сторону микрорайонов).

- Маршрут № 31 ходит достаточно часто: интервал составляет до 10 минут. Это связано с тем, что на нем работают автобусы класса малой вместимости. Также он на всех участках движения имеет альтернативные варианты проезда между центральной частью и районами города: с пересадкой или чуть более продолжительным маршрутом по времени движения, – говорит Илья Авладеев. – Специалистам дали два дня для того, чтобы проанализировать и оценить загруженность маршрута.

Если мониторинг пассажиропотока покажет, что не все очереди на маршруте загружены равномерно, то будут внесены корректировки в расписание: сокращены интервалы в утренние и вечерние часы пик.

- В будние дни все ходит четко по расписанию, а вот в выходные возникают сложности: автобусы не приезжают вовремя, – рассказала пассажирка маршрута № 31 Тамара. – Так как я иногда работаю в субботу и воскресенье, то это неудобно.

Фиксировать будут несоблюдение графика движения, невыход на линию, грязный внешний вид автобуса. Перевозчик обязан обеспечивать безопасные и комфортные условия проезда.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что тюменцы пожаловались на автобусы, курсирующие не по расписанию.