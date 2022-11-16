Тюменцы пожаловались на автобусы, курсирующие не по расписанию

Фото: Андрей Новиков

Жителям Тюмени приходится подолгу стоять на остановках и ждать автобусы, которые не соблюдают график движения. Жалуются тюменцы не только на график движения автобусов, но и на мобильные приложения, которые отображают движение транспорта по городским улицам. Количество жалоб в социальных сетях увеличилось после понижения температуры на улице и сокращения светового дня. Стоять на холодной остановке в темноте особенно неприятно.

Чаще всего пассажиры жалуются на автобусы № 5, 14, 39, 49, 52, 70 и маршрутки № 37, 64, 71, 80. Тюменцы пишут свои замечания в комментариях к постам Руслана Кухарука, после таких жалоб проводят проверки.

Как сообщили в городской администрации, при проверке автобуса, выполняющего рейс по маршруту № 14, факт срыва рейса подтвердился. Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта рассмотрели замечание с перевозчиком и поставили вопрос на контроль. Проверяют и другие маршруты.

Недовольны тюменцы не только срывом графиков, но и тем, что некоторые районы города не связаны между собой прямыми рейсами, в частности Лесобаза и Зарека.

В городской администрации сообщили, что в настоящее время введение маршрута между заречными микрорайонами и Лесобазой не планируется. При этом осуществить проезд между этими районами возможно, совершив не более одной пересадки, что соответствует социальному стандарту транспортного обслуживания населения. При этом в пресс-службе администрации рассказали, что по мере застройки территории в дачной части и по направлению к Лесобазе будут рассматриваться вопросы по организации дополнительных маршрутов общественного транспорта, в том числе будет учтено предложение по формированию маршрута от Зареки до Лесобазы.

Актуальное расписание нужного маршрута можно узнать по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный). Кроме того, для определения отправления транспортных средств от остановочного пункта в реальном времени, можно воспользоваться данными мобильного приложения «Тюменский транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на улице Западносибирской появилась новая остановка.