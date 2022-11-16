В Тюмени появилась новая остановка и светофор рядом со строящимся ЖК

Фото: комитет по СО администрации Тюмени

Тюменские автобусы, следующие по маршрутам № 53 и № 55, теперь делают остановку на улице Стройотрядовской, где сейчас возводят новый жилой квартал. Для безопасности пассажиров транспорта тут же оборудовали новый светофор.

Ранее на этом месте был нерегулируемый перекресток, не были обустроены пешеходные дорожки. Горожанам некомфортно и небезопасно было переходить дорогу, а автомобилистам неудобно было выезжать со стороны жилого комплекса, так как на улице Западносибирской очень интенсивное движение.

В городской администрации рассказали, что инициативу в установке проявили местные жители и компания-застройщик, которая направила в территориальную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения предложение об установке светофорного объекта на пересечении улиц Западносибирской и Стройотрядовской. Вопрос был решен положительно. Для реализации проекта была согласована схема размещения дорожных объектов, выданы технические условия.

В минувшие выходные светофор запускали в тестовом режиме, а уже в понедельник светофор стал полноправным элементом дорожной инфраструктуры, обеспечив безопасное передвижение пешеходов и автомобилистов.

Фото: комитет по СО администрации Тюмени

С 15 ноября маршруты № 53 и № 55 забирают и высаживают пассажиров на остановочных пунктах на улице Западносибирской. До недавнего времени, чтобы добраться до ближайшего автопавильона, жителям жилого комплекса необходимо было пройти около километра.

– Маршрут № 55 связывает жителей жилого комплекса не только с микрорайоном Тура, но и с центром города. Он осуществляет движение практически по всей протяженности улицы Республики, завершая его в районе ДОКа, – рассказал специалист управления по транспорту городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владислав Игнатюгин. – Так как автобус курсирует по центральной части города, то предусматривается возможность пересадки пассажира на любой другой общественный транспорт, идущий в нужном направлении. Маршрут № 53 позволяет добраться до района Мыс и восточной части Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о новой схеме движения автобусов № 53 и № 55 по маршрутам.