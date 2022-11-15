В Тюмени появится остановка «Стройотрядовская»

Фото: МКУ "Тюменьгортранс"

Уже с 15 ноября в Тюмени на маршрутах общественного транспорта № 53 и № 55 появится остановочный пункт «Улица Стройотрядовская».

В схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 53 «Мкр. Тюменский – ЖК «Звёздный городок», № 55 «Пос. ДОК – ЖК «Акватория» включается остановочный пункт «Ул. Стройотрядовская» при движении в южную сторону (на ул. Западносибирской в районе пересечения с ул. Стройотрядовской, в сторону ул. Чекистов).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Фото: МКУ "Тюменьгортранс"

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о появлении в городе новых остановок.