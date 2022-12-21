В Тюменской области два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком

Фото: группа "ЧС Тюмень".

На 217 километре автодороги р-404 вблизи Тобольска произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

— В районе села Карачино столкнулись «Лада Приора», «Рено Логан» и грузовой автомобиль. Пострадали два человека из «Логана». Пассажирка, предварительно, в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе Тюменского ГИБДД.

В районе аварии организовано реверсивное движение. Рядом с местом ДТП находятся автомобили скорой помощи и МЧС.

- Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — предупредили в госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняют сотрудники тюменского ГИБДД.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала, что днём на трассе Тюмень Ханты-Мансийск в кювет вылетела «Газель», которую вытащили обратно на дорогу с помощью проезжавшего мимо «Урала» из Московской области.

Днем на 7-м километре трассы Армизон – Бердюжье столкнулись «Лада» и УАЗ. В результате аварии погиб 7-летний мальчик. Девочку такого же возраста доставили в больницу с травмами.