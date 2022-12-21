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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:27

В Тюменской области 7-летний ребенок погиб в ДТП

Еще один ребенок получил травмы
Иван Литвинов
В Тюменской области ребенок погиб в ДТП.

В Тюменской области ребенок погиб в ДТП.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на 7-м километре трассы Армизон – Бердюжье столкнулись «Лада» и УАЗ. По предварительной версии, «Лада» выехала на встречную полосу. В машине находились двое взрослых и двое 7-летних детей. Дети были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

Как сообщили в пресс-службе тюменской ГИБДД, мальчика не удалось спасти, он умер. Девочке оказывают помощь. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что на трассах Тюменской области участились аварии с летальным исходом. Большинство смертельных ДТП связаны с лобовыми столкновениями автомобилей.