В Тюменской области 7-летний ребенок погиб в ДТП

В Тюменской области ребенок погиб в ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на 7-м километре трассы Армизон – Бердюжье столкнулись «Лада» и УАЗ. По предварительной версии, «Лада» выехала на встречную полосу. В машине находились двое взрослых и двое 7-летних детей. Дети были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

Как сообщили в пресс-службе тюменской ГИБДД, мальчика не удалось спасти, он умер. Девочке оказывают помощь. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что на трассах Тюменской области участились аварии с летальным исходом. Большинство смертельных ДТП связаны с лобовыми столкновениями автомобилей.