На трассе Тюмень – Омск столкнулись «Газель» и КамАЗ, один человек погиб

На трассе Тюмень - Омск погиб водитель "Газели". Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области очередное смертельное ДТП произошло в Заводоуковском районе. На 119-м километре трассы Тюмень – Омск утром 15 декабря столкнулись «Газель» и КамАЗ.

На трассе Тюмень - Омск столкнулись "Газель" и "КамАЗ". Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным пресс-службы ГИБДД Тюменской области, «Газель» выехала на встречную полосу. Водитель «Газели» погиб, ему было 22 года. Он проживал в Челябинской области. 40-летний водитель КамАЗа получил в ДТП ушибы.

На месте аварии работают инспекторы ДПС. Движение по федеральной автодороге частично ограничено. Организовано реверсивное движение по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движение вручную.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на федеральных автодорогах, выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия. В последние дни аварийная обстановка на трассах обострилась.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что аварии со смертельным исходом на трассах Тюменской области стали происходить чаще. Сутки назад на трассе Тюмень – Омск в страшном ДТП погибли два дальнобойщика.