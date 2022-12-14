На трассе Тюмень — Омск в страшном ДТП погибли два дальнобойщика

На трассе в Тюменской области погибли два дальнобойщика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на 308 километре трассы Тюмень — Омск произошла авария, в результате которой погибли два водителя большегрузов. В Ишимском районе столкнулись два большегруза «МАН» и «МАЗ». Фуру «МАЗ» буксировал другой большегруз.

По данным пресс-службы тюменского ГИБДД погибли оба водителя 58-ми и 30-ти лет, жители Челябинской и Орловской областей.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной автодороге ограничено, осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на этой же трассе в Ялуторовском районе произошло столкновение трех автомобилей. В результате этого ДТП никто не пострадал.