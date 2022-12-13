На трассе Тюмень – Омск произошло жесткое ДТП

На трассе Тюмень - Омск произошла серьезная авария. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовском районе Тюменской области столкнулись легковой автомобиль «Рено», школьный автобус и грузовая «Газель». Авария произошла на 62-м километре трассы Тюмень – Омск.

По данным пресс-службы ГИБДД, «Рено» выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. В школьном автобусе на момент аварии не было детей, в салоне ехали два ветерана.

Движение по трассе ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях. Инспекторы ДПС регулируют движение вручную и делают все, чтобы как можно быстрее обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной автодороге.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре разыскали водителя, который скрылся с места ДТП на улице Профсоюзной.