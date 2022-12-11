В Тюмени задержали водителя, скрывшегося с места аварии на Профсоюзной

В Тюмени мужчина спровоцировал ДТП с участием трёх автомобилей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени задержали водителя «Ауди», который вчера в десятом часу вечера спровоцировал ДТП с участием трёх автомобилей в районе дома №63 по улице Профсоюзной. Столкнулись «Ауди», «Киа» и «Субару». ДТП по данным пресс-службы ГИБДД Тюменской области спровоцировал именно водитель «Ауди», который бросил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Сегодня автоинспекторы задержали 39-летнего мужчину. Еще В 2014-м году он был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Водительское удостоверение после лишения не забрал, штраф не оплатил. Сегодня, 11 декабря, от освидетельствования в наркологическом учреждении тюменец отказался.

- Ехал домой по улице Профсоюзной, была слякоть, меня занесло. Врезался в два автомобиля. Вышел, узнал, как у всех здоровье, потом ушел. Занервничал, в первый раз в аварию попал, еще головой ударился, - рассказал мужчина.

По его словам после ДТП он добирался домой пешком.

На автомобилиста составлены соответствующие административные материалы, в том числе за оставление места ДТП.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на трассе под Тобольском погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля.