Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 декабря 2022 10:45

В Тюменской области пешехода сбили сразу два автомобиля

Мужчина скончался
Иван Литвинов
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб пешеход.

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб пешеход.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольском районе Тюменской области погиб 22-летний пешеход, который перебегал трассу Тюмень - Ханты-Мансийск вне пешеходного перехода.

ДТП произошло около 8 часов утра 11 декабря.

Сначала мужчину сбила «Хонда», затем его отбросило под колеса «Фольксвагена».

Оба водителя ехали из Увата в Тюмень, им 39 и 48 лет. Погибший пешеход - житель деревни Башкова Тобольского района.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что на трассе Тюмень - Омск водитель легковушки погиб в аварии с двумя грузовиками.