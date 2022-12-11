В Тюменской области пешехода сбили сразу два автомобиля

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб пешеход. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольском районе Тюменской области погиб 22-летний пешеход, который перебегал трассу Тюмень - Ханты-Мансийск вне пешеходного перехода.

ДТП произошло около 8 часов утра 11 декабря.

Сначала мужчину сбила «Хонда», затем его отбросило под колеса «Фольксвагена».

Оба водителя ехали из Увата в Тюмень, им 39 и 48 лет. Погибший пешеход - житель деревни Башкова Тобольского района.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что на трассе Тюмень - Омск водитель легковушки погиб в аварии с двумя грузовиками.