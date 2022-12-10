На трассе Тюмень - Омск водитель легковушки погиб в аварии с двумя грузовиками

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области продолжается череда смертельных аварий. Напоминаем, что вчера, 9 декабря, неподалеку от Тобольска погибли водитель и пассажир «Лады» - легковушка влетела под колеса большегруза.

А сегодня, 10 декабря, на трассе Тюмень - Омск скончался 74-летний мужчин, находившийся за рулем отечественного авто. К сожалению, травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

- На 353-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск (Абатский район) водитель «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Вольво», затем легковушку отбросило еще на один грузовик, ехавший по другой полосе, - прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Движение на федеральной автодороге ограничено и осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме.