На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в жестком ДТП погибли два человека

ДТП случилось на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на федеральной трассе на Ханты-Мансийск произошло лобовое столкновение «Лады» и большегруза «Вольво». Авария произошла вблизи Тобольска.

По предварительным данным легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. На кадрах с места аварии видно, что легковушка наполовину влетела под колеса "Вольво", который как будто бы закусил её стальными челюстями.

В ДТП погибли водитель и пассажир «Лады», которая направлялась на север области. Обстоятельства ДТП и личности погибших выясняются.

В аварии погибли 2 человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Движение по федеральной трассе частично ограничено. Автоинспекторы организовали реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях, регулируют движением вручную.

ГИБДД рекомендует участникам движения сбавить скорость на данном участке автодороги и строго руководствоваться указаниями сотрудников Госавтоинспекции.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала об идентичной аварии в Уватском районе, где также погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

С начала 2022 года в Тюменской области в 83 лобовых столкновениях погибли 24 человека.