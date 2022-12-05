На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 2 человека погибли в страшной аварии

В аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли два человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Заз» и большегруза «Вольво»

Авария произошла на 420-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным "Заз" выехал на встречную полосу и врезался в «Вольво».

В результате аварии легковой автомобиль получил критические повреждения, часть кузову «Заза» отлетела в лесной массив. Большегруз имеет не очень значительные повреждения.

В аварии погибли 58-летний водитель и 52-летняя пассажирка "Заз", жители поселка Туртас Уватского района.

Обстоятельства ДТП выясняются.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск появились новые дорожные знаки, разрешающие на некоторых участках движение со скоростью до 100 километров в час. Это допущение действует только для легковых автомобилей.

С начала 2022 года в Тюменской области в 81 лобовом столкновении погибли 20 человек (каждый седьмой погибший в дорожных авариях в регионе), 154 человека получили ранения. количество таких аварий увеличивается именно в зимний период.