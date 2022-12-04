На федеральной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск увеличен предел скорости для легковых автомобилей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск увеличен предел скорости для легковых автомобилей. Теперь с 15-го по 118-й километр трассы легковушкам можно двигаться со скоростью до 100 километров в час, когда появятся соответствующие знаки. Часть из этих знаков уже установлена, все остальные установят до конца года.

Скорость для грузовиков остается прежней - не более 90 километров в час. Об этом рассказывает ГИБДД Тюменской области. Решение об увеличении скорости для легковых автомобилей принято после реконструкции трассы: она была расширена до 4-х полос, установлено разделительное ограждение, что устранило встречный разъезд и сделало дорогу более безопасной.

Госавтоинспекторы призывают водителей внимательно относится к правилам дорожного движения.