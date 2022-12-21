В Тюмени обсудят тенденции в сфере недвижимости и на автомобильном рынке

В Тюмени обсудят цены на недвижимость и автомобили. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени эксперты обсудят текущую ситуацию в сфере недвижимости и на автомобильном рынке. Встреча пройдет 22 декабря на совместной площадке городского портала «МегаТюмень» и «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

На вопросы ответят руководитель департамента новостроек агентства недвижимости «Этажи» Юрий Петриков и руководитель дилерского центра «Базис-моторс» Никита Аталыков.

Спикеры расскажут о том, как обстоят дела на рынке недвижимости Тюменской области и автомобильном рынке региона, уделят особое внимание актуальным предложениям по своим направлениям. Эксперты также дадут свои прогнозы о ценах в 2023 году.

Экспертная встреча пройдет 22 декабря на сайте издания «Комсомольская правда – Тюмень», городском портале «МегаТюмень», а также в официальных группах изданий в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»). Начало в 11 часов.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что стоимость квадратного метра благоустроенного жилья в среднем по Тюмени превысила 100 тысяч рублей и продолжает повышаться.