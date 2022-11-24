Стоимость квадратного метра недвижимости в Тюмени превысила 100 тысяч рублей

Недвижимость в Тюмени дорожает, но есть и более дорогие города Фото: Андрей Новиков

С начала года квадратный метр недвижимости в Тюмени вырос в цене на 10 тысяч рублей и по данным Росриэлт достиг показателя в 105 292 рубля. При этом новостройки незначительно дороже вторичного жилья: 108 346 рублей против 105 497 рублей соответственно.

Сильно подорожали частные домовладения. Еще год назад коттедж, предназначенный для круглогодичного проживания, в Тюмени можно было купить в среднем за 7,079 млн, В октябре цена взлетела до 9,25 млн рублей за объект.

Но самый резкий ценовой взлёт показывает земля: в январе сотку земли в Тюмени можно было купить за 220 тысяч рублей, к октябрю стоимость 100 квадратных метров земли составила 375 тысяч рублей, - об этом пишет Федерал Пресс.

Чтобы сравнить стоимость жилья в лучшем городе земли с заграницей, в качестве условного эталона возьмем стоимость 60-метровой квартиры. На такой площади с легкостью разместится комфортная двухкомнатная квартира в новом доме или трешка в хрущёвке. С учётом вышеозначенной стоимость квадратного метра это будет 6 317 520 рублей или 105 тысяч долларов по существующему курсу.

Где находится самая дорогая недвижимость в мире

Самые дорогие квартиры на планете расположены на прекрасном бульваре Carre D’Or в Монте-Карло. Цена за квадрат здесь составляет: 113 732 доллара.

Чтобы купить себе один квадратный метр жилья в этом раю, тюменцу, продавшему свою квартиру, придется еще добавить почти 9 тысяч долларов. Разница в стоимости 65-кратная.

На втором месте – Гонконг, здесь квадратный метр жилья стоит 33 827 долларов. Виртуальный тюменец, получивший свои 6,3 миллиона рублей за квартиру, может позволить себе чуть больше 3 квадратных метров жилья: можно разместить раскладушку.

22 тысяч долларов стоит квадратный метр в южнокорейском Сеуле. Тут тюменец, уже поменявший свои миллионы рублей на 105 тысяч долларов, может купить 4,8 квадрата. Примерно такого размера кухни в хрущёвках — уже есть куда поставить телевизор.

Почти такие же расценки в Санта-Барбаре, которую вы помните по сериалу с Крузом Кастилио, Си-Си Кэпвелом и вечно страдающей от богатства Иден. Здесь квадратный метр жилья стоит 21,6 тысячи долларов.

Замыкает пятерку городов с самыми дорогими квартирами американский Квинс (не путайте с маргинальным районом Нью-Йорка, там все гораздо дешевле) – чуть меньше 20 тысяч за квадратный метр жилой недвижимости.

Где дешевая недвижимость

Но есть и обратные перспективы. Стоит понимать, что жильё в Тюмени вовсе не является дешёвым. А потому тюменец, пересчитавший свои миллионы в рублях, может поменять их на рупии и отправиться в Индию. Здесь метр жилья стоит в среднем 150 долларов, что при тюменских 175-ти выглядит уже оптимистично.

В Пакистане вдобавок к постоянному страху за свою жизнь можно купить роскошный особняк в центре столицы. Это обойдется в 30 тысяч долларов.

В Аргентине можно купить квартиру за 8 до 9,5 тысячи долларов. Так что средний тюменец в этой южноамериканской стране будет обеспеченным сеньором.

Лидер рейтинга стран мира с самой доступной недвижимостью – это Парагвай. Вдумайтесь: вполне комфортное и не тесное жилье можно приобрести всего за 3 тысячи долларов.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» публиковала интервью с риэлтером, который с уверенностью говорил еще год назад, что цены на недвижимость падать не будут.