В Тюменской области снизилась задолженность предприятий по зарплате

В Тюменской области снизилась сумма долгов предприятий по заработной плате. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области, по данным на 9 декабря 2022 года, задолженность по заработной плате в организациях снизилась почти на треть – с 66,6 миллиона рублей в июне до 46,2 миллиона рублей.

Об этом рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

На сегодня количество организаций, в которых есть долги по заработной плате, уменьшилось с 16 до 11.

– Предотвращение роста задолженности по зарплате в экономически активных организациях – результат системной работы органов государственной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Мы видим эффективность принятых на уровне государства и региона пакетов антикризисных мер, которые направлены на сохранение стабильной работы наших предприятий. Одна из важных задач – не допустить новых долгов, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что дефицит бюджета в Тюменской области закроют банковским кредитом.