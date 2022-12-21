Дефицит бюджета в Тюменской области закроют банковским кредитом

Тюменские власти займут деньги для покрытия бюджетного дефицита.

В Тюменской области прошёл аукцион на предоставление правительству региона кредитной линии для финансирования дефицита бюджета. В торгах участвовал только один банк.

Открытие кредитной линии на 548 дней состоится 9 января 2023 года.

«Объект закупки – оказание услуг по предоставлению кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита областного бюджета Тюменской области», – указано в госзакупке.

Размер кредитной линии составляет 950 млн рублей, стоимость контракта, которая также станет процентами по предоставляемой сумме, равна 169 млн рублей.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что при представлении проекта бюджета региона на 2021 – 2023 годы Александр Моор сказал, что власть должна выполнить обязательства перед жителями.