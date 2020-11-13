«Власть должна выполнить обязательства перед жителями»: согласован проект бюджета Тюменской области на 2021 – 2023 годы

Проект бюджета Тюменской области на 2021-2023 годы предусматривает средства, чтобы полностью выполнить все социальные обязательства. Фото: www.duma72.ru

Социальные обязательства перед жителями Тюменской области сохранятся, бизнес поддержат, бюджетникам повысят зарплату – таковы планы регионального правительства на будущие три года, несмотря на затруднения из-за пандемии коронавируса. Проект основного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» представили парламентариям на очередном заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам 12 ноября 2020 года.

Накануне заседания комиссии, со 2 по 9 ноября, прошли публичные слушания. С проектом бюджета на трехлетку жители Тюменской области могли ознакомиться на сайте правительства региона, каждый желающий мог направить свои замечания и предложения к законопроекту. Председатель профильного комитета Дмитрий Горицкий отметил, что львиная доля вопросов от населения оказалась на социальную тему.

– Это обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий населения, вопросы, связанные со стабилизацией рынка труда, доукомплектования школ оборудованием для дистанционного обучения. Кроме того, жителей региона интересовали вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, – строительство дорог, переходов, мостов, благоустройство территорий, в том числе и внутридворовых. Ряд вопросов касался поддержки малого и среднего бизнеса, – рассказал Дмитрий Горицкий.

Все обращения рассмотрят на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 17 по 19 ноября.

Дмитрий Горицкий: "Бюджет трех лет носит социальный характер и остается бюджетом развития". Фото: www.duma72.ru

Прогнозы на трехлетку

Проект областного бюджета разработан с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, а также Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Бюджет на будущие три года формировался в жестких экономических условиях. Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов доложил, что общий объем доходов на планируемый трехлетний период составит 452 млрд рублей.

– Расходы – 522 млрд рублей. Расходы на 2021 год составят чуть более 145 млрд рублей. Объем доходов – около 135 млрд рублей. В текущем году мы имеем резкий скачок расходов, которого никогда прежде не было. Это стало возможно благодаря высоким доходам 2018 и 2019 годов, что позволило накопить свободные средства. В текущем году мы пустили их в дело и целенаправленно осуществили разовые затраты, связанные со строительством и реконструкцией инфраструктуры и бюджетной сети, – пояснил докладчик.

Снижение доходов на 2021 год было известно и ожидаемо – из-за пандемии, снизившей доходы и повысившей расходы в 2020 году. Эта тенденция в ближайшее время сохранится, отмечает Таранов.

Планируется, что общий объем доходов в регионе на 2021 год будет в размере 145 млрд 194 млн 502 тыс. рублей, в 2022 году – 150 млрд 924 млн 4 тыс. рублей, а в 2023 году – 156 млрд 162 млн 646 тыс. рублей. Специалисты предполагают, что за три года доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит более 98%.

Заместитель председателя областной думы Виктор Рейн высказал мнение, что качество жизни зависит не только от уровня доходов, но и от умения их расходовать. Специалисты запланировали расходы в 2021 год в объеме 176 млрд 678 млн 445 тыс. рублей, в 2022 году – 171 млрд 349 млн 384 тыс. рублей, а в 2023-м – 173 млрд 751 млн 926 тыс. рублей. Здесь особых изменений не предвидится: наибольшая часть бюджета уйдет на обеспечение социальной сферы. Также запланированы расходы на национальную экономику – на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификации структуры региональной экономики. На эти цели в 2021 году потребуется более 36 млрд рублей, или более 20% от плановых расходов областного бюджета, подсчитали специалисты.

– Мы понимаем, что нельзя отказываться от поддержки реального сектора экономики. Практика преференций производственникам и предпринимательству многократно себя оправдала. И мы знаем, что налоговые льготы позволяют получать дополнительную прибыль в бюджет, – отметил вице-спикер парламента. – Социальная поддержка отдельных категорий граждан находится на особом контроле. Эти показатели присутствуют и в президентских указах, и в нормативных документах федерального правительства, и в региональных программах по реализации нацпроектов, поэтому все социальные обязательства перед населением органы власти должны выполнять.

Обязаны жителям

Проект бюджета предусматривает средства, чтобы полностью выполнить все социальные обязательства перед населением: в 2021 году на это запланировано более 56% всех расходов областного бюджета, в 2022 году – более 50%, в 2023 году – более 51%. Только в будущем году планируется направить на социалку более 99 млрд рублей.

Депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева защищала социальные расходы в сельской местности, которые, как показывает ее депутатский опыт, урезаются в первую очередь, и потом уже к ним не возвращаются. Она призвала продолжать строительство школ и клубов в сельских районах.

Также запланированы средства на последовательное повышение заработной платы работникам образования, здравоохранения, культуры, а также социальным работникам. Населению продолжат предоставлять социальные выплаты и займы на строительство или приобретение жилья, также в проекте бюджета предусмотрели средства для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сохраняются основные направления государственной поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства.

– Несмотря на то что бюджет трех лет носит социальный характер, он остается бюджетом развития. Так, в 2021 году на развитие и поддержку региональной экономики будет направлено в общей сложности 36 млрд рублей, или 20% от всех расходных обязательств, – подчеркнул председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

В 2021 – 2023 годах продолжится реализация 29 госпрограмм Тюменской области. На эти цели в 2021 году направят более 139 млрд 438 млн рублей, или 79% от общего объема расходов, в 2022 году – более 125 млрд 232 млн рублей, в 2023 году – более 123 млрд 621 млн рублей.

Дополним, ожидается, что в следующем году бюджет будет рекордно дефицитным: из-за пандемии возросли расходы бюджета, а доходы остались на уровне 2017 года. Специалисты расписали возможный прогноз дефицита в бюджете на ближайшие три года, а также способы его нивелирования в случае необходимости.

Законопроект об областном бюджете планируется рассмотреть на заседании Тюменской областной думы 26 ноября в первом, втором и третьем (окончательном) чтениях.

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