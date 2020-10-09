Капстроительство приостановят, но социалку сохранят: в Тюменской области прогнозируют дефицит бюджета

Расход бюджета составил почти 12 миллиардов рублей. Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской областной думе накануне, 8 октября, прошло заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. Депутатов ознакомили с главным законопроектом «О внесении изменений в закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

С законопроектом парламентариев подробно ознакомил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. Специалисты прогнозируют снижение доходов на 20 млрд. рублей: в первую очередь это последствия изменений экономической конъектуры на рынках энергоносителей из-за снижения цены на нефть. Также Таранов сообщил, что безвозмездные поступления в бюджет региона увеличатся на 8 млрд 415 млн рублей.

Расход бюджета составил 11 млрд 757 млн рублей. Вызовы 2020 года требуют перераспределения ассигнований с учетом текущих приоритетов, считает правительство Тюменской области.

– В законопроекте предлагается перераспределить ассигнования (бюджетные обязательства), исходя из приоритетов новых вызовов. В частности, приостановлены мероприятия капитального строительства, по которым не приняты бюджетные записи, – сказал Таранов.

Приоритетной задачей тюменского правительства региона остается борьба с коронавирусной инфекцией, на нее из областного бюджета выделят более 6,5 млрд. рублей. Фото: Ирина Ромашкина

Как пояснил депутат облдумы Сергей Медведев, это касается объектов строительства, где еще не выполнена проектная документация. Из 20 государственных программ, реализуемых на территории юга Тюменской области, объемы финансирования на 2020 год увеличиваются по 15 программам.

– Мы увеличили расходную часть почти на 12 миллиардов, из них 9 миллиардов отдали на исполнение программы «Сотрудничество». Остальные средства – на здравоохранение, выплату зарплат врачам, которые борются с ковидом, и на социальную защиту – детям, людям пожилого возраста, – пояснил Медведев.

Приоритетной задачей правительства региона остается борьба с коронавирусной инфекцией, на нее из областного бюджета выделят более 6,5 млрд рублей. Расходы в пользу департамента здравоохранения увеличатся на 3 млрд 526 млн рублей. Эти средства будут направлены на развертывание моногоспиталей, закупку оборудования, создание лабораторий, приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, а также деньги пойдут на стимулирующие выплаты за особые условия труда медработникам региона.

– Идет осенняя волна. Накануне было принято решение о приобретении еще двух аппаратов КТ. Они нам пригодятся, и на них тоже нужно выделить средства, – отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Еще 3 млрд 849 млн рублей из бюджета ушло на оказание адресной помощи жителям региона старше 65 лет в период самоизоляции (три месяца пожилые тюменцы получали по 2 000 рублей ежемесячно), а также апрельские выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

– Подчеркну, сохранятся ассигнования на существующую социальную поддержку, средства на реализацию указов Российской Федерации, на обеспечение штатной работы бюджетных учреждений, все государственные контракты, – пояснил Михаил Таранов.

Наибольший удар пандемия нанесла по экономике, в связи с этим правительство планирует продолжить субсидирование, вкладывать средства в поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. На эти цели выделено более 319 млн рублей.

В итоге по законопроекту бюджета планируется расходов на 242 млрд рублей при доходе в 151 млрд рублей. Однако спрогнозировать, каким будет исполнение главного закона региона в конце года, очень сложно сегодня, отметил депутат Артем Зайцев.

– Мы не знаем, с какими спорными вопросами мы подойдем к формированию трехлетнего бюджета 2021 – 2023 годов. Но мы с вами должны понимать, что ситуация, в которой оказалась область, нестандартная. И как всем вместе – и депутатам регионального парламента, и правительству Тюменской области – удастся нивелировать негативные последствия, в которых оказались страна и регион, – подытожил парламентарий. Следующее слушание законопроекта бюджета состоится в ноябре.

Спрогнозировать каким будет исполнение главного закона региона в конце года очень сложно сегодня, считает депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев. Фото: Ирина Ромашкина

Кроме того, в Тюмени прошло заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам, на котором народным избранникам предоставили сведения о реализации закона «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета».

В список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году включено 459 семей. По итогам первого полугодия 2020 года социальные выплаты предоставлены 186 молодым семьям. Средний размер социальной выплаты – 1 084,5 тысячи рублей.

Также депутаты единогласно приняли предложение правительства о продлении «налоговых каникул». Эта форма поддержки бизнеса признана эффективной. В нашем регионе возможностью в течение двух лет быть освобожденными от налоговой ставки воспользовались 620 новоиспеченных индивидуальных предпринимателей. Метод поддержки бизнеса «налоговые каникулы» продлят до 2024 года.

Всего на заседании профильного комитета депутаты обсудили десять вопросов, окончательное решение которых вынесут на заседание Тюменской областной думы 22 октября.