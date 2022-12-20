Тюменские спасатели нашли рыбака, машина которого застряла в снегу

Фото: пресс-служба ГКУ ТО "ТОСЭР".

Тюменского рыбака потеряли родственники. Мужчина уехал на рыбалку и не сказал, на какое именно озеро направился. Когда в назначенное время 74-летний рыбак не явился домой, его родственники обратились в службу спасения.

Как пишут в Тюменской областной службе экстренного реагирования, ситуация осложнилась тем, что родственники не знали, на какое из озер отправился мужчина. Тем не менее спасатели ТОСЭР направились искать мужчину в Нижнетавдинском районе.

Пенсионера нашли в 3 часа 30 минут недалеко от озера Кучак.

Как выяснилось, автомобиль мужчины застрял в снегу, а телефон разрядился, возможности зарядить устройство не было.

– Уважаемые рыбаки, дабы избежать подобных случаев, информируйте своих родных о конкретном месте нахождении, а также проверяйте уровень аккумуляторной батареи телефона своевременно. Кстати, по одному тоже не рекомендуем уезжать на рыбалку, – предупреждают в ТОСЭР.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что спасателям нередко приходится искать в ночи грибников и рыбаков.