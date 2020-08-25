«Ушли без навигации». В тюменском лесу ночью искали двух грибников

В тюменском лесу ночью искали двух грибников. Фото - pixabay.com.

Накануне, 24 августа, в 21.00 оперативный дежурный Тюменской областной службы экстренного реагирования принял звонок от встревоженного мужчины. Тот сообщил, что заблудился с приятелем в лесу неподалеку от озера Лебяжье на Червишевском тракте. Спасатели незамедлительно отправились на поиски любителей тихой охоты.

В ходе поисков начальник группы собрал максимум информации о потерявшихся: на каком автомобиле ехали, откуда заезжали, сколько делали поворотов, как часто меняли место нахождения и прочее. В результате грибников удалось найти. С ними все в порядке, в медицинской помощи они не нуждались.

Скриншот из видео.

– Ошибкой в случившейся ситуации стало то, что мужчины отправились в лес без навигации. Плутая по земляным дорогам в темное время суток, они окончательно заблудились, – отметили в пресс-службе ТОСЭР.

Спасатели напоминают, что в темное время суток блуждать в поисках верного направления опасно. Это чревато тем, что можно забрести в непроходимое болото или дебри молодняка, откуда будет сложно выбраться самому. И еще сложнее будет заметить потерявшегося спасателям.

Лучше всего оставаться на хорошо просматриваемой поляне или земляной дороге, по возможности развести небольшой костер для обогрева. К тому же так потерявшийся будет издалека заметен в ночи.