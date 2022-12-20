За сутки из Тюмени вывезли 38 тысяч кубометров снега

В Тюмени круглосуточно убирают последствия снегопада. Фото: Тюмень - наш дом

Только за минувшие сутки в Тюмени выпало 2,8 мм снега. В администрации города сообщают, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются днём и ночью.

– 19 декабря с территории города на полигоны вывезли более 38 тысяч кубометров снега и грязи. Вчера был переход температур от минусовых значений к плюсовым. К тому же к снежным осадкам местами добавился дождь, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов. – На дороге и тротуарах организовали механизированное прометание и обработку противогололедными материалами, чтобы не допустить образования скользкости, так как к вечеру понедельника началось понижение температуры.

Тюмень завалило снегом. Фото: Тюмень - наш дом

В ночную смену на улицы города вышли 747 рабочих и 548 единиц техники. Очистка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, погрузка и вывоз снежных валов идут круглосуточно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Тюмень завалило снегом и на дорогах образовались 9-балльные пробки.