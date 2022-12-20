За сутки из Тюмени вывезли 38 тысяч кубометров снега

В Тюмени круглосуточно убирают последствия снегопада.
Фото: Тюмень - наш дом
Только за минувшие сутки в Тюмени выпало 2,8 мм снега. В администрации города сообщают, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются днём и ночью.
– 19 декабря с территории города на полигоны вывезли более 38 тысяч кубометров снега и грязи. Вчера был переход температур от минусовых значений к плюсовым. К тому же к снежным осадкам местами добавился дождь, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов. – На дороге и тротуарах организовали механизированное прометание и обработку противогололедными материалами, чтобы не допустить образования скользкости, так как к вечеру понедельника началось понижение температуры.
Тюмень завалило снегом.
Фото: Тюмень - наш дом
В ночную смену на улицы города вышли 747 рабочих и 548 единиц техники. Очистка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, погрузка и вывоз снежных валов идут круглосуточно.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Тюмень завалило снегом и на дорогах образовались 9-балльные пробки.