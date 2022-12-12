Тюмень завалило снегом, на дорогах 9-балльные пробки

Тюмень стоит в 9-балльных пробках. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени рабочая неделя традиционно началась с пробок. Движение затруднено на всех главных городских магистралях: на улицах Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, Челюскинцев и Профсоюзной. Сразу на нескольких улицах произошли ДТП, что в совокупности с обильным ночным снегопадом создает максимально неблагоприятную обстановку для движения транспорта.

Ранее мэр города Руслан Кухарук писал в своём телеграм-канале, что 11 и 12 декабря ожидается очень сильный снегопад: из-за снежного циклона на город выпадет до 13 мм снега только за эти два дня. Это составляет половину месячной нормы декабря.

В Тюмени 9-балльные пробки. Фото: c cайта 2ГИС

По данным портала https://info.agt72.ru/grader/, прямо сейчас уборкой улиц занимают 672 единицы техники.

В ближайшие дни снегопад усилится. Водителям необходимо быть максимально внимательными. При выезде на работу следует рассчитать время на дорогу к ней с запасом и учитывать сложившуюся дорожную обстановку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на тюменской объездной ведут работы по реставрации деформационных швов на мосту через Туру.