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НовостиЭкономика12 декабря 2022 2:13

В Тюмени продолжают реконструкцию деформационных швов на мосту через Туру, возможны пробки

Работы продлятся до середины декабря
Иван Литвинов
В Тюмени ремонтируют деформационные швы на мосту через Туру.

В Тюмени ремонтируют деформационные швы на мосту через Туру.

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени подрядная организация продолжает работы на мосту через Туру. В эти выходные бригады перешли в район первой опоры. Одна из полос движения перекрыта. Возможны затруднения движения в утренние часы в направлении Лесобазы.

Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился.

В Главном управлении строительства региона попросили водителей выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.

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