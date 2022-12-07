В Тюмени начали строить новую автомобильную развязку

В Тюмени строят новую автомобильную развязку. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени приступили к строительству новой автомобильной развязки на Червишевском тракте в районе лесопарка «Тополя». До конца месяца компания подрядчик планирует завершить строительство опоры слева от Червишевского тракта и приступить к заливке стоек центральной опоры. На правой опоре сейчас забивают сваи.

Бетонные работы производят в тепляке, внутри которого поддерживается положительная температура. Перед заливкой бетон проверяют на качество.

– Лаборатория проверяет температуру бетона, осадку конуса и другие параметры, чтобы они соответствовали проектным нормам. Это позволит возвести объект с необходимым качеством, – рассказал начальник участка подрядной организации Сергей Косов.

Новая развязка будет иметь форму усеченного клевера. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По планам развязка на Червишевском тракте в районе деревни Патрушева вступит в строй к концу 2023 года. Общая протяженность дорог на этой развязке составит 4,7 километра.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что новая развязка будет иметь форму усечённого клевера. Съезд в районе памятника природы «Тополя» убрали, чтобы сохранить деревья.