На Червишевском тракте в Тюмени возводят новую развязку. Фото - ГУС ТО.

На Червишевском тракте (район деревни Патрушево) в Тюмени возводят новую развязку. Строительство идет под пристальным вниманием местных жителей.

В настоящее время подрядчик сделал объездные пути. Специалисты устанавливают сваи, из 140 готовы 34. Готовится площадка для начала бурения в районе опоры № 1. Тем временем энергетики занимаются переносом электросетей. Свайное поле под павильоны надземного пешеходного перехода уже готово. Специалисты приступают к заливке ростверка.

Известно, что новая развязка будет иметь форму усечённого клевера. Съезд в районе памятника природы «Тополя» убрали, чтобы сохранить деревья. Кстати, проект изменили по просьбам жителей.

– Мы проговариваем вопросы озеленения, шумозащитных экранов, водоотведения. Объект, несомненно, важный с точки зрения транспортной инфраструктуры. Главное, что с его вводом повысится комфорт передвижения жителей этого района, – сообщил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

В перспективе данный объект будет соединён с кольцом на ул. Пермякова и с продолжением ул. Фармана Салманова, которая дотянется почти до д. Падерина.