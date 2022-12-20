На трассе Тюмень – Омскк произошло очередное смертельное ДТП

На трассе Тюмень - Омск погиб водитель автомобиля. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Утром 20 декабря на трассе Тюмень – Омск произошло ДТП со смертельным исходом. «Хёндай-Солярис» врезался во встречную «Ладу-Ларгус». Отечественное авто после столкновения с иномаркой попало под фуру. Водитель «Лады» погиб, его личность устанавливают.

В ГИБДД Омской области сообщили, что ДТП произошло в 8.50.

– Водитель автомобиля «Хёндай-Солярис», мужчина 1983 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень – Омск, в районе 469-го километра допустил столкновение с автомобилем «Лада-Ларгус» под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался во встречном направлении. После чего водитель автомобиля «Лада-Ларгус» допустил столкновение с большегрузным автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1961 года рождения, двигавшимся во встречном направлении, – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Очередной смертельное ДТП на трассе Тюмень - Омск. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада-Ларгус», личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщали об ухудшении дорожной ситуации на трассах региона. За последние недели на трассах Тюмень – Омск и Тюмень – Ханты-Мансийск произошло сразу несколько смертельных аварий.